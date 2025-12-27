МВД отменило выезд детей за границу по свидетельству о рождении

МВД: с 2026 года дети смогут выезжать из России только по загранпаспорту

С 20 января 2026 года несовершеннолетние граждане России смогут пересекать границу страны исключительно по заграничному паспорту. Об этом сообщила пресс-служба миграционной службы Министерства внутренних дел России.

В ведомстве уточнили, что свидетельство о рождении исключается из перечня документов для пересечения границы. Таким образом, и выезд, и въезд для детей будут возможны только по загранпаспорту.

По внутреннему паспорту дети старше 14 лет и совершеннолетние граждане могут въехать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. В остальных случаях для несовершеннолетних будет действовать строгое паспортное правило.

Ранее МИД Киргизии опроверг сообщения об изменении правил въезда для россиян. В 2026 году страна продолжит пропускать россиян через свою границу по внутреннему паспорту.