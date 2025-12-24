МИД Киргизии опроверг сообщения об изменении правил въезда для россиян

Киргизия в 2026 году продолжит пропускать россиян через свою границу по внутреннему паспорту. Об этом со ссылкой на МИД республики сообщил ТАСС .

Он назвал недостоверной появившуюся в прессе информацию о том, что страна планирует изменить правила прохода через границу и введет с 1 января норму о въезде российских граждан только по загранпаспортам. В ближайшее время МИД Киргизии опубликует подробную информацию, добавил представитель ведомства.

Ранее замглавы МИД Евгений Иванов заявил о дискуссии вокруг отмены визового режима между Россией и Индией для туристических групп. Он рассказал, что дипломаты работают по всем направлениям. Также представители двух государств обсудят запуск платежной системы RuPay и карт «Мир» в Индии.

Вопрос об этих инструментах подняли в ноябре на обсуждение президент Владимир Путин и индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Доля расчетов между двумя государствами в национальных валютах выросла до 90%.