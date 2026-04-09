Россиянам объяснили, как избавиться от тайно оформленного кредита

Депутат Свищев: при обнаружении чужого кредита нужно обратиться в БКИ и полицию

Узнав о кредите на свое имя, нужно обратиться в бюро кредитных историй, полицию и банк. Заем могли оформить мошенники, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Если вы нашли кредит, который не брали, то это тревожный звоночек. Возможно, кто-то воспользовался вашими документами», — сказал он.

Первым делом депутат посоветовал подать запрос в БКИ, чтобы проверить и исключить запись о займе из своей кредитной истории. Затем можно обратиться в банк за документами. Свищев сообщил, что если на них чужая подпись или обнаружатся другие признаки мошенничества, следует написать заявление в полицию.

Похожий алгоритм действий при обнаружении неизвестного счета в банке. Депутат сообщил, что нужно обратиться в отделение с паспортом, чтобы проверить, кто его открыл. Если некто успел провести транзакции, следует сообщить об этом не только полиции, но и налоговой.

Ранее мошенники начали запугивать россиян просрочкой по ипотеке. Они убеждали в существовании долга и выманивали личные данные.