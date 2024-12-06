«Может только прилететь». Песков отшутился на вопрос о Карлсоне и пресс-конференции Путина

Песков: Карлсон может только прилететь на пресс-конференцию, а не приехать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов, приедет ли американский телеведущий Такер Карлсон на пресс-конференцию Владимира Путина. Видео опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале .

«Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь», — заявил Песков.

Сам Юнашев из этого ответа сделал вывод, что пресс-секретарь Путина находится в хорошем настроении.

Такер Карлсон приехал в Москву во второй раз за год, чтобы записать интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В первые же 10 минут в одной только соцсети X оно набрало 100 тысяч просмотров, а к 15-й минуте — почти 200 тысяч.

Совмещенная пресс-конференция и прямая линия Путина пройдет 19 декабря. В ночь на воскресенье начнется сбор вопросов. На мероприятие пригласили и нескольких представителей западных СМИ.