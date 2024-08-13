Мишустин поручил Роскосмосу наладить конвейерный выпуск спутников

Мишустин: Роскосмосу нужно будет выпускать по 250 спутников в год

Фото: РИА «Новости»

Госкорпорации «Роскосмос» необходимо наладить конвейерный выпуск спутников, до 250 в год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привела пресс-служба правительства.

Кроме того, планируется нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что повысит качество услуг и снизит себестоимость производства самих спутников. Предполагается создание более современных средств вывода на орбиту и переход на многоразовые ракетоносители.

«Поддержка отрасли способна дать значительный эффект для развития науки, перспективных технологий, и конкуренты, конечно, тоже не стоят на месте», — подчеркнул премьер.

В июне первый вице-премьер Денис Мантуров назвал группировки спутников и новую космическую станцию главными задачами России в отрасли.

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