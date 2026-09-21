Матвиенко указала на устойчивость избирательной системы России
Матвиенко: избирательная система России доказала устойчивость
Избирательная система России доказала устойчивость и способность противостоять дискредитации выборов и попыткам внешнего давления. Об этом на встрече с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я думаю, вы убедились, что избирательная система доказала устойчивость и способность спокойно противостоять попыткам внешнего давления, дискредитации выборов», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.
Саранджи присутствовал на выборах депутатов Госдумы в качестве наблюдателя.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин проведет встречу с главами политических партий по итогам прошедших выборов.
Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что прошедшие выборы стали беспрецедентными по уровню угроз.