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    Матвиенко указала на устойчивость избирательной системы России

    Матвиенко: избирательная система России доказала устойчивость

    Фото: РИА «Новости»

    Избирательная система России доказала устойчивость и способность противостоять дискредитации выборов и попыткам внешнего давления. Об этом на встрече с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Я думаю, вы убедились, что избирательная система доказала устойчивость и способность спокойно противостоять попыткам внешнего давления, дискредитации выборов», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

    Саранджи присутствовал на выборах депутатов Госдумы в качестве наблюдателя.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин проведет встречу с главами политических партий по итогам прошедших выборов.

    Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что прошедшие выборы стали беспрецедентными по уровню угроз.