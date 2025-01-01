Мишустин в поздравлении с Новым годом раскрыл секрет сильной России

Сплоченность и взаимная поддержка в обществе помогли России справиться с трудностями. Премьер-министр Михаил Мишустин подвел итоги 2024 года и пожелал россиянам исполнения задуманного, сообщила пресс-служба правительства.

«Уходящий год еще раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее», — сказал он.

Мишустин пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия, счастья и теплоты семейного очага. Он выразил надежду на то, что 2025 год откроет для них новые возможности и исполнит мечты.

Соотечественников поздравили также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, депутат Госдумы Василий Пискарев и другие. Видеообращение президента России Владимира Путина вышло на телевидении в полночь по местному времени. RT опубликовал также поздравление военнослужащего Закарьи Алиева, который героически удерживал опорный пункт в течение трех недель.