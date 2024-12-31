«Время испытаний и достижений». Медведев подвел итоги уходящего года

Медведев в новогоднем обращении заявил о единстве и сплоченности россиян

Уходящий 2024 год стал для россиян временем сложных испытаний и серьезных достижений. Об этом в своем новогоднем обращении заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Видео он опубликовал в Telegram-канале .

«Вместе мы огромная сила. Нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем самое главное — единство и сплоченность нашего многонационального народа», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что также уходящий год стал временем героев, которые сражаются на фронте для защиты России, а также трудятся в тылу.

Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что в 2025 году Россия отметит юбилей Великой Победы — важное и особенное событие для каждого гражданина страны.

«В славной истории России мы черпаем силу и стойкость, храним веру высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали, чтим традиции прошлого, чтобы вместе идти в будущее», — заметил Медведев.

Он подчеркнул, что чертами национального характера россиян остаются беззаветная любовь к Родине, созидательная энергия ответственности, взаимовыручка и внимание к людям, достоинство и сила духа. Именно эти качества принесли стране все ее победы и стали гарантом счастливого будущего.

«Пусть 2025 год принесет в каждый дом, в каждую семью только самое доброе, озарит их светом согласия и любви, подарит успех и надежды, которые обязательно сбудутся. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть все будет хорошо», — подытожил Медведев.

Публикация Дмитрия Медведева появилась практически сразу после первой трансляции новогоднего обращения президента России Владимира Путина, которое увидели жители Чукотки и Камчатки, где уже наступил 2025 год. Глава государства пожелал благополучия и процветания каждому дому, каждой семье и любимой стране — России.