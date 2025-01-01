В России наступил новый 2025 год

В большинстве регионов России наступил 2025 год. Последними куранты пробьют в Калининградской области, где полночь наступит через час после Москвы.

Территория страны охватывает 11 часовых поясов. Первыми Новый год встретили жители Камчатки и Чукотки, где время на девять часов опережает столичное. Куранты пробили полночь в 15:00 по Москве. Тогда же 2025 год наступил в самой восточной точке России, на ненаселенном острове Ратманова в Беринговом проливе.

Еще через час шампанское разлили жители Магадана и Сахалина, в том числе острова Парамушир на Курилах. В 17:00 по московскому времени полночь наступила в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и восточных районах Республики Саха (Якутия), затем — в Забайкалье, Амурской области и на западе Якутии.

На пять часов раньше, чем в столице Новый год пришел в Бурятию, Забайкалье и Иркутскую область, на четыре — в Красноярский край, Кемеровскую область, Туву и Хакасию. Жители Омской области посмотрели видеообращение президента России Владимира Путина в 21:00 по московскому времени, Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Башкирии, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа — в 22:00, а еще через час — Астраханской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей и Удмуртии. В 01:00 Новый год наступит в Калининградской области.

В каждом регионе существуют свои новогодние традиции. RT сообщил, что самые необычные соблюдают жители Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Хакасии.