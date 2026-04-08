Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента РФ Владимира Путина создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков. В ее состав вошли глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и глава Дагестана Сергей Меликов. Также к работе подключили руководителей профильных федеральных служб и агентств, а также представителей министерств, ведомств и Росгвардии.

Ранее Путин по видеосвязи провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил создать специальную комиссию. Он также отметил, что федеральные, региональные и муниципальные власти должны предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.