Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий стихии в Дагестане

Президент Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий паводков в Дагестане. Как сообщила пресс-служба Кремля , такое решение глава государства принял по итогам встречи с федеральным правительством и руководством пострадавшей республики.

«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан. Мы сейчас все эти аспекты обсуждали подробно», — заявил Путин.

Президент добавил, что комиссию возглавит глава МЧС Александр Куренков.

«Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку», — подчеркнул президент.

Ранее Куренков доложил президенту, что в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера, но в скором времени повысят уровень реагирования до федерального.