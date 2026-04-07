Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий стихии в Дагестане
Президент Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию, которая займется ликвидацией последствий паводков в Дагестане. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое решение глава государства принял по итогам встречи с федеральным правительством и руководством пострадавшей республики.
«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан. Мы сейчас все эти аспекты обсуждали подробно», — заявил Путин.
Президент добавил, что комиссию возглавит глава МЧС Александр Куренков.
«Федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку», — подчеркнул президент.
Ранее Куренков доложил президенту, что в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера, но в скором времени повысят уровень реагирования до федерального.