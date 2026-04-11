Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», — сказано в документе.

Заренин был назначен на эту должность в мае 2021 года. В Минцифры он отвечал за направление, связанное со стимулированием спроса на радиоэлектронную продукцию.

На прошлой неделе стало известно, что Заренин заключил контракт о прохождении службы в добровольческой бригаде «БАРС-Курск». Он отправится в зону спецоперации, где будет руководить направлением БПЛА и противодействия беспилотным системам ВСУ.

Ранее глава правительства сообщил, что в России объем реализации отечественных программных услуг и продуктов вырос более чем в четыре раза за последние шесть лет.