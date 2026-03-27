Мишустин рассказал о росте объема реализации российского ПО и услуг

Мишустин: объем реализации российского ПО и услуг вырос в 4 раза за 6 лет

В России объем реализации отечественных программных услуг и продуктов вырос более чем в четыре раза за последние шесть лет. Об этом на пленарной сессии цифрового форума Digital Qazaqstan — 2026 сообщил глава правительства Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС .

«Объем реализации российских программных продуктов и услуг превысил пять триллионов рублей», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что за шесть лет вклад ИТ-индустрии в ВВП России вырос в два раза.

«Вклад ИТ-индустрии в отечественный валовой внутренний продукт достиг 2,7%», — отметил Мишустин.

С 25 марта Мишустин находится с визитом в Казахстане. Он провел встречу с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым и своим коллегой Олжасом Бектеновым, а также участвовал в заседании Евразийского межправсовета.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан достигли товарооборота в 30 миллиардов долларов.