Мишустин принял добровольную отставку замглавы ФТС Шкляева

Спустя почти два года после назначения Сергей Шкляев по собственному желанию покинул пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение об отставке опубликовано на сайте правовых актов.

«Освободить Шкляева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе», — распорядился глава правительства.

Мишустин подписал документ 20 марта. На сайте ФТС Шкляев по-прежнему указан как замглавы таможни.

Он занял этот пост 14 мая 2024 года, в течение 10 лет проработав начальником управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС. До этого занимал должности в федеральной, Внуковской и Хасанской таможнях.

Ранее в Татарстане ушел в отставку Фарид Мухаметшин, занимавший пост председателя правительства республики с 1998 года. Исполняющим обязанности назначен его заместитель Марат Ахметов.