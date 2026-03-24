Мишустин принял добровольную отставку замглавы ФТС Шкляева

Мишустин подписал распоряжение об отставке замглавы ФТС Шкляева
Спустя почти два года после назначения Сергей Шкляев по собственному желанию покинул пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение об отставке опубликовано на сайте правовых актов.
«Освободить Шкляева Сергея Владимировича от должности заместителя руководителя Федеральной таможенной службы по его просьбе», — распорядился глава правительства.
Мишустин подписал документ 20 марта. На сайте ФТС Шкляев по-прежнему указан как замглавы таможни.
Он занял этот пост 14 мая 2024 года, в течение 10 лет проработав начальником управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС. До этого занимал должности в федеральной, Внуковской и Хасанской таможнях.
Ранее в Татарстане ушел в отставку Фарид Мухаметшин, занимавший пост председателя правительства республики с 1998 года. Исполняющим обязанности назначен его заместитель Марат Ахметов.