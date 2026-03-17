Мухаметшин покинул пост председателя Госсовета Татарстана спустя 30 лет работы

Фарид Мухаметшин подал в отставку с поста председателя Государственного совета Татарстана, который возглавлял в 1991-1995 и с 1998 года. Об этом сообщила местная газета «Республика Татарстан» .

«В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью», — подчеркнул 78-летний политик, выступая на заседании регионального парламента.

Он заявил, что готов и дальше помогать родной республике. Позже стало известно, что Мухаметшин останется почетным председателем парламента на общественных началах, а и. о. главы органа до выборов станет его заместитель Марат Ахметов.

Глава республики Рустам Минниханов, благодаря Мухаметшина за многолетнюю работу, рассказал, что президент Владимир Путин недавно наградил последнего орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

