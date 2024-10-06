Мишустин поздравил работников электронной промышленности с праздником

Утвержденный в этом году День работника электронной промышленности стал символом глубокого уважения к людям, задействованным в одной из ведущих и наукоемких отраслей, выпускающей электронные компоненты и аппаратуру. С таким поздравлением к сотрудниками электронной промышленности обратился премьер-министр России Михаил Мишустин. Его заявление опубликовала пресс-служба кабмина .

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в работе по выпуску электронных изделий задействованы сотни предприятий, конструкторские бюро и исследовательские институты, где трудятся более 300 тысяч специалистов.

Все они вносят свой вклад в в укрепление обороноспособности и национальной безопасности, а также повышают технологический суверенитет страны.

«Предстоит еще многое сделать, чтобы вывести отечественную электронику на новый уровень компетенций и технологических возможностей, нарастить научный и кадровый потенциал, необходимые производственные мощности», — заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что правительство со своей стороны провело большую работу по совершенствованию механизмов государственной поддержки, расширению сотрудничества с экспертным сообществом и отраслевыми институтами. Все эти меры помогли в реализации новых инвестиционных проектов, в том числе по созданию разработок, не имеющих аналогов в мире.

День работника электронной промышленности в России отметят в первое воскресенье октября. Введение нового профессионального праздника премьер-министр Михаил Мишустин утвердил в апреле этого года по инициативе научного руководителя НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова.

Подмосковные производства компьютеров, электронных и оптических изделий стали самым привлекательным направлением для инвесторов по итогам 2023 года. По данным Министерства промышленности и науки региона, общий объем вложений в основной капитал предприятий этого сектора в 2023 году превысил 22 миллиарда рублей, что на 58% выше, чем годом ранее.