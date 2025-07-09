Мишустин поручил повысить эффективность предприятий в сфере космоса

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым поручил повысить экономическую эффективность предприятий в космической сфере. Видео их разговора опубликовала пресс-служба правительства России.

«Это очень важно», — подчеркнул премьер.

Также, по его словам, Роскосмосу вместе с Минфином необходимо привлечь частный бизнес в производственные цепочки. Кроме того, Мишустин и Баканов обсудили основные направления цифровизации схемы — математическое моделирование на основе тяжелого ПО, а также искусственный интеллект. При этом в приоритете должна быть российская продукция.

В июне Баканов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что МКС планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.