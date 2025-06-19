В Роскосмосе рассказали, когда истечет срок эксплуатации МКС

Международную космическую станцию планируют эксплуатировать как минимум до 2028 года. Об этом на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, его слова привел ТАСС.
«Минимум до 2028 года МКС прослужит. А дальше будем решать совместно, потому что модули МКС — американские и российские», — сказал Баканов.
Роскосмос 13 июня сообщил об устранении утечки воздуха на отечественном сегменте станции МКС после герметизации камеры модуля «Звезда». В госкорпорации отмечали, что безопасность работников орбиты — главный приоритет для нее.
Изначально МКС планировали использовать 15 лет, но затем срок растянули до 2020 года, а потом — еще до 2024-го. Позднее Россия продлила работу своего сегмента до 2028 года, тогда как остальные участницы проекта — до 2030-го.
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