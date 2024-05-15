Мишустин назвал основную задачу нового правительства | 360°

Власть 15 мая 2024, 00:24 Мишустин назвал основную задачу нового правительства Мишустин: основной задачей правительства станет выполнение указа по наццелям РИА «Новости»

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Основной задачей правительства является выполнение нового указа по национальным целям развития России. Об этом на первом заседании кабмина заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Трансляцию встречи назначенных министров с президентом Владимиром Путиным вел официальный сайт Кремля.

«Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям <…> и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — отметил Мишустин.

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Премьер назвал кабмин — командой Путина и заявил, что они готовы приступить к выполнению поставленных задач.

Глава государства на первой встрече с новым правительством поздравил министров с назначением и отметил, что перед ними стоит много задач.