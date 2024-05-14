Путин дал наказ новому кабмину | 360°

14 мая 2024, 23:02
Путин дал наказ новому кабмину
Путин новому правительству: впереди много задач нужно действовать в едином строю
Президент России Владимир Путин провел первое заседание нового кабинета министров. Трансляцию вел Telegram-канал «Кремль.Новости».
Глава государства поздравил министров с назначением и отметил, что перед правительством стоит много задач. Путин обратился к членам правительства с наказом — учесть предложения депутатов, прозвучавшие в ходе обсуждения.
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«Впереди у нас много задач. Важно для долгосрочного, устойчивого, уверенного развития нашей страны действовать совместно, в едином строю», — заявил президент.
Ранее глава государства после одобрения парламента кандидатур подписал указы о назначении министров, в том числе силового блока и МИД.
Кремль
Депутаты
Россия
Владимир Путин
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