Мишустин назначил Пикалева руководителем ФТС | 360°

Власть 15 мая 2024, 00:10 Мишустин назначил Пикалева руководителем ФТС Валерия Пикалева назначили руководителем Федеральной таможенной службы РИА «Новости»

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Вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева назначили главой Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ.

«Распоряжение об этом подписано», — отметили в сообщении.

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Новый глава ведомства получил высшее образование в Санкт-Петербургском университет МВД РФ. Более 30-ти лет служил в вооруженных силах — сначала СССР, а после его распада — Российской Федерации. Также занимал должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.

На внеочередном пленарном заседании Совета Федерации началось утверждение кандидатов, выдвинутых президентом Владимиром Путиным для назначения в силовой блок правительства.

Председатель правительства Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку. По его словам, кабинет министров — это команда главы государства.