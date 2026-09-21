Мирзиеев поздравил Путина с успешным проведением выборов в России
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Иностранный лидер отметил, что результаты голосования и высокая явка подтвердили безусловную поддержку гражданами России реализуемого Путиным курса на защиту национальных интересов и динамичное социально-экономическое развитие страны.
«Путин и Мирзиеев обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений России и Узбекистана», — заключили в пресс-службе Кремля.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система России вновь подтвердила свою устойчивость и способность успешно противостоять попыткам вмешательства извне.
Ранее иностранный журналист Винченцо Лоруссо сравнил выборы в России и Италии.