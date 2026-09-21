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    Мирзиеев поздравил Путина с успешным проведением выборов в России

    Фото: РИА «Новости»

    В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Иностранный лидер отметил, что результаты голосования и высокая явка подтвердили безусловную поддержку гражданами России реализуемого Путиным курса на защиту национальных интересов и динамичное социально-экономическое развитие страны.

    «Путин и Мирзиеев обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития союзнических отношений России и Узбекистана», — заключили в пресс-службе Кремля.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система России вновь подтвердила свою устойчивость и способность успешно противостоять попыткам вмешательства извне.

    Ранее иностранный журналист Винченцо Лоруссо сравнил выборы в России и Италии.