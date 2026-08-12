Миронов призвал бесплатно менять газовое оборудование пенсионерам

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой проводить бесплатную замену газового оборудования для пенсионеров и малообеспеченных граждан. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Мы настаиваем, что для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей замена устаревших плит, колонок, прочего оборудования должна быть бесплатной», — сказал Миронов.

Политик отметил, что нужно запустить федеральную программу модернизации старого газового оборудования, а расходы для уязвимых категорий россиян должно компенсировать государство. Также парламентарий напомнил, что с 1 марта постановление правительства расширило полномочия газовых служб.

Ранее Сергей Миронов призвал возродить институт лесников. По его словам, они будут контролировать порядок в лесах и предотвращать пожары.