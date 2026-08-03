Депутат Миронов призвал восстановить институт лесников

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил возродить институт лесников для контроля за порядком в лесах, предотвращения пожаров и восстановления поврежденных лесных территорий. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить», — сказал он.

По словам Миронова, лесник считается не просто охранником, а настоящим хозяином, знающим каждую тропинку на своем участке. Такой человек может предотвратить угрозу до того, как она возникнет.

Он отметил, что лесник на месте может оперативно выявить очаг возгорания, организовать первичное тушение и не допустить распространения огня на большие территории.

Миронов объяснил, что в задачи лесников должны входить не только патрулирование и противопожарные меры, но и лесовосстановление — высадка молодых деревьев вместо погибших.