Минпромторг предложил изменить порядок утильсбора

Министерство промышленности и торговли предложило учитывать мощность двигателя автомобиля при расчете утилизационного сбора. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно идее, она будет влиять на коэффициент по прогрессивной шкале. Сейчас из-за высокомощных автомобилей с небольшим объемом двигателя расчеты не всегда получаются корректными.

В июле министр Антон Алиханов сообщал, что утильсбор необходимо распространить на иномарки мощнее 160 лошадиных сил. По его расчетам, такая мера позволит привлечь от 40 до 60 миллиардов рублей, которые пойдут на поддержку спроса в отечественном автопроме.

Сейчас утильсбор составляет 3400 рублей за новые автомобили и 5200 рублей за автомобили старше трех лет, если они ввозятся для личного пользования и имеют двигатель объемом до трех литров. Для использования в коммерческих целях или перепродажи приходится платить больше.