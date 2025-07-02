Минпромторг выступил за увеличение утильсбора на мощные иномарки

Льготный тариф утильсбора на ввозимые иномарки физическими лицами для личных нужд пересмотрят в сторону увеличения. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Насколько именно вырастет ставка, он не сказал, но пояснил, что мера позволит привлечь дополнительно от 40 до 60 миллиардов рублей, которые направят на программу поддержки спроса в отечественном автопроме.

«В рамках стратегической сессии доложили председателю правительства о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами в определенных сегментах, 160 лошадей и выше», — привел заявление Алиханова «Интерфакс».

На выступлении в Совете Федерации министр объявил о возвращении к программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых россияне смогут купить отечественные машины со скидкой.

По мнению Алиханова, это поможет избежать прогнозируемой просадки по объему продаж машин на 40%. Но на поддержку программ потребуется дополнительное финансирование, которое получат за счет частичного повышения утильсбора с мощных иномарок.

На сегодняшний день россияне, пригоняющие иностранные машины для личных нужд, платят утильсбор в 3,4 тысячи за автомобили в возрасте до трех лет и 5,2 тысячи рублей — за старые модели. На них распространяются льготные ставки.

Если же транспортное средство предназначено для продажи, то сумма за счет повышающих коэффициентов вырастает до 180,2 тысячи рублей за трехлетнюю иномарку и до 460 тысяч рублей — за старые модели.