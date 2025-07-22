Минобороны предложило поднять оклады военнослужащим на 7,6% вместо 4,5%

Министерство обороны России выступило с предложением поднять в 2025 году оклады военнослужащим не на 4,5%, а на 7,6%. Проект постановления разместили на портале официального публикования правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)», — указали авторы проекта в пояснительной записке.

Также правительство предложило повысить оклады сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Во время визита в Мурманскую область министр обороны Андрей Белоусов отметил, что приоритетной задачей для его ведомства является создание благоприятных условий для лечения и восстановления военнослужащих.