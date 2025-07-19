Белоусов назвал приоритетной задачей создание условий для лечения военных

Создание благоприятных условий для лечения и восстановления военнослужащих является приоритетной задачей. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время визита в Мурманскую область, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Белоусов лично посетил многопрофильный центр, который реконструировали в 2024 году для оказания современной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей.

В медицинском учреждении используют телемедицинские технологии. Благодаря этому врачи могут оперативно получить консультации у ведущих специалистов федеральных медицинских центров, если в этом есть нужда.

Глава Минобороны отметил, что в России нужно создавать все необходимые условия для лечения и восстановления здоровья военнослужащих.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после завершения спецоперации военнослужащим должна быть гарантирована медицинская и психологическая реабилитация.