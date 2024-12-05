Минюст доработал законопроект о снятии запрета на корпоративные «матрешки»

Минюст России доработал законопроект о запрете фирм-«матрешек». Об этом сообщили источники РБК .

Принять указ планируют в марте 2025 года. Он подразумевает поправки к корпоративному законодательству страны. Фирмы-«матрешки» представляют собой структуру владения, где «общество A владеет 100% общества B, которое владеет 100% общества C».

Минфин, Федеральная налоговая служба и Минэкономразвития уже согласовали изменения. По неуточненной информации, работу над поправками почти закончили.

Отменить запрет на фирмы-«матрешки» предложили еще в 2022 году. Это облегчило бы процесс структуризации бизнеса в условиях антироссийских санкций.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству снять избыточные административные барьеры для бизнеса. Также глава государства заявил о серьезном преображении экономики страны в последние годы. Он отметил, что она показала структурные изменения, а это главный результат работы финансового сектора.