Путин заявил о преображении российской экономики

Российская экономика в последнее время серьезно преобразилась и демонстрирует структурные изменения. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

«Российская экономика не просто полностью восстановилась после сложного периода, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть, вообще является самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года», — сказал он.

Глава государства добавил, что некоторые страны в 2022 году показали себя как ненадежные партнеры и разрушили торговые отношения с Россией.

«В 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит. Они проявили себя как ненадежные партнеры, под ударом оказались многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывали десятилетия», — подчеркнул он.

Путин отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе.

«За январь–октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей», — заключил президент.

Путин также призвал ЦБ и кабмин скоординировать работу по борьбе с инфляцией.