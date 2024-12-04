Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса

Путин поручил правительству снять избыточные барьеры для российского бизнеса

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны снимать избыточные административные барьеры для работы отечественного бизнеса. Об этом он заявил на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«Прошу правительство России в мерах поддержки отраслям из федерального бюджета четче расставить приоритеты. Нужно снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса и продолжить донастройку нормативной базы», — сказал глава государства.

Ранее Путин указал на серьезное преображение экономики России в последние годы. По его словам, она демонстрирует структурные изменения, что является главным результатом работы финансового сектора.

Также президент анонсировал внедрение Центральным банком цифрового рубля в систему федерального бюджета. Он призвал обеспечить расчеты с его помощью с 1 июля 2025 года на всей территории страны.

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