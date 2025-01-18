Массовое заражение гепатитом произошло на Камчатке из-за халатности врачей

На Камчатке 49 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом В и С при прохождении компьютерной томографии с контрастированием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на судебные материалы.

Вспышка гепатита в регионе произошла в 2024 году. Для проведения эпидемиологического расследования привлекли специалистов из Москвы. Они установили, что пострадавшие могли заразиться при неправильном применении многодозных флаконов с физраствором. Также установлены некачественная обработка оборудования и недостаток антисептических средств.

У 36 пациентов гепатит проявился в острой форме. Всего выявили 49 пострадавших, однако на самом деле их число может быть гораздо больше, поскольку процедуру ежемесячно проходили порядка тысячи человек. Работу кабинета КТ приостановили.

Ранее россиянам напомнили о риске заражения гепатитом на маникюре. Это может произойти, если в салоне не стерилизовались инструменты.