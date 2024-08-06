Министр транспорта Крыма ушел в отставку

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ушел в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале .

«Министр транспорта Крыма Николай Николаевич Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил он.

Аксенов уточнил, что решение по отставке Лукашенко приняли в рамках плановой ротации кадров. По его словам, это повысит эффективность работы органов исполнительной власти.

В конце июля первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов ушел в отставку. Президент Владимир Путин освободил его от должности указом. Титов ушел в отставку после 11 лет службы.

Глава государства предложил не менять Аксенова в 2024 году. «Единая Россия» поддержала его кандидатуру. Также Путин предложил оставить на должности глав Ингушетии и Кабардино-Балкарии.