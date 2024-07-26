Путину предложили оставить Аксенова главой Крыма

Глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии предложили не менять в 2024 году. «Единая Россия» поддержала их кандидатуры и внесла президенту Владимиру Путину, сообщил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. Его процитировала пресс-служба .

По закону, напомнил он, каждая из парламентских партий имеет право направить президенту до трех претендентов. Затем Путин внесет по три кандидатуры в законодательные органы, и депутаты сделают выбор. Якушев сообщил, что в Ингушетии голосование пройдет 8 сентября, а в Крыму и Кабардино-Балкарии — до 23 октября.

«Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова. Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов», — объяснит он.

Путин изменил состав Госсовета. Он включил в него девять глав регионов и расформировал комиссию по спорту.