МИД России выразил протест послу Молдавии из-за блокировки дипмисии в Кишиневе

МИД России направил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием территории российской дипмиссии в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным молдавской полиции, неизвестный днем 19 марта сообщил о минировании российского посольства. Из-за этого здание оцепили. Позже полицейские выяснили, что угрозы оказались ложными.

Российские дипломаты отметили, что молдавские власти нарушили свои обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических отношениях от 1961 года. Полиция не давала находящимся на территории дипмиссии сотрудникам и членам их семей выйти в город, а российского посла не пустила внутрь.

Также, по словам представителей министерства, посольство России не получало официальных уведомлений о якобы минировании, что, по мнению дипломатов, весьма показательно.

«В связи с указанным инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе», — заявили дипломаты.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отложила прием верительных грамот у нового посла России Олега Озерова. Причиной стало то, что он якобы сделал неуважительные заявления в отношении республики.