МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Грузии Илии II

МИД России выразил соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова привел ТАСС .

«Начну со слов соболезнований вам через ваши средства массовой информации, тем гражданам Грузии, людям, представляющим народ Грузии в разных точках мира, которые сопереживают в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что грузинский народ относится с теплотой и душевным трепетом к религии.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в одной из клиник. Ранее в Патриархии Грузии сообщали, что Илию II госпитализировали в Кавказский медицинский центр из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Патриарха похоронят 22 марта в Тбилиси. Грузинскую православную церковь Илия II возглавлял с 1977 года — его патриаршество стало самым продолжительным в истории.