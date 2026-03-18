МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью патриарха Грузии Илии II
МИД России выразил соболезнования грузинскому народу в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ее слова привел ТАСС.
«Начну со слов соболезнований вам через ваши средства массовой информации, тем гражданам Грузии, людям, представляющим народ Грузии в разных точках мира, которые сопереживают в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II», — заявила дипломат.
Захарова отметила, что грузинский народ относится с теплотой и душевным трепетом к религии.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в одной из клиник. Ранее в Патриархии Грузии сообщали, что Илию II госпитализировали в Кавказский медицинский центр из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Патриарха похоронят 22 марта в Тбилиси. Грузинскую православную церковь Илия II возглавлял с 1977 года — его патриаршество стало самым продолжительным в истории.