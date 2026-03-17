Умер патриарх Грузии Илия Второй

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в одной из клиник. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arxi .

Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество стало самым продолжительным в ее истории.

Илия II умер в медицинском учреждении, однако официального подтверждения на момент публикации еще не поступало. Журналисты ожидают заявления представителей Патриархии, которое, как они предполагают, сделает местоблюститель патриарха владыка Шио.

Ранее в Патриархии Грузии сообщали, что Илию II госпитализировали в Кавказский медицинский центр из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Тогда отмечали, что его состояние тяжелое, но стабильное, и верующих просили о молитвенной поддержке.