Патриарха Грузии похоронят 22 марта в Тбилиси

Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II состоятся 22 марта в Сионском кафедральном соборе Тбилиси. Об этом сообщил митрополит Иов (Акиашвили), слова которого привел Sputnik .

По словам владыки, об этом просил сам покойный. Перед этим пройдет церемония прощания в Патриаршем соборе Святой Троицы.

Патриарх скончался накануне вечером на 94-м году жизни. Его госпитализировали в реанимацию менее чем за сутки до этого с кровотечением желудка. Грузинскую православную церковь Илия возглавлял с 1977 года — его патриаршество стало самым продолжительным в истории.

Местоблюстителем до выборов нового главы церкви стал митрополит Шио (Муджири). Дата выборов пока неизвестна.