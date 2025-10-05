МИД предупредил о провокации. Захарову подменили нейросетью

В социальных сетях неизвестные распространили видео, на котором Мария Захарова рассуждает об Украине. Российское внешнедипломатическое ведомство предупредило , что речь идет о фейковом ролике, голос представительницы министерства заменили.

Как уточнили в МИД России, дипфейк неизвестные создали на основе отрывков из авторской передачи Марии Захаровой. Нарезка собрана с помощью искусственного интеллекта — аудио также сгенерировала нейросеть.

Реальны только сами кадры выступления чиновницы. В этом отрывке представительница российского министерства обсуждала с интервьюером выборы в Молдавии. Об Украине она не говорила.

Публикацию фейка Захаровой в МИД назвали «очередной фальшивкой». Здесь также попросили пользователей социальных сетей проверять достоверность информации.

Ранее в соцсетях неизвестные распространили ложные сведения о том, что в России якобы готовится мобилизация. При этом российские власти неоднократно объясняли, что никакой необходимости в таких мероприятиях сейчас нет.