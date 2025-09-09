Фейк: россиянам пообещали новую волну мобилизации
Слухи о новой волне мобилизации в России опровергли
В Сети в очередной раз появилась информация, что в России в ближайшее время пройдет новая волна мобилизации. Однако она оказалась фейковой.
Фейк
В социальных сетях распространили сведения о том, что в России готовятся к мобилизации. В Telegram-каналах уже появились якобы списки людей, подлежащих призыву в первую очередь.
Правда
В действительности российские власти на самом высоком уровне неоднократно заявляли о полном и окончательном завершении мобилизационных мероприятий, подчеркивая, что никакой необходимости в их возобновлении в настоящее время нет.
Авторы фейков для придания видимости достоверности своей информации часто маскируют ссылки для подписки на платные закрытые Telegram-каналы под видом официальных документов в формате PDF, которые на деле оказываются рекламой.
За подобными рассылками зачастую стоят не только недобросовестные рекламщики, но и мошенники, чьей конечной целью может быть сбор личной информации пользователей.
В конкретном случае фейковая ссылка ведет на закрытый канал, который предлагает по описанию некие новости. Очевидно, что если бы канал работал в легальном поле, то не был бы закрытым и с премодерацией, а также не использовал бы метод мимикрирования ссылок на документы.
В 2023 году 360.ru уже публиковал опровержение аналогичного вброса о начале мобилизации.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.