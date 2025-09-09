Фейк: россиянам пообещали новую волну мобилизации

В Сети в очередной раз появилась информация, что в России в ближайшее время пройдет новая волна мобилизации. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях распространили сведения о том, что в России готовятся к мобилизации. В Telegram-каналах уже появились якобы списки людей, подлежащих призыву в первую очередь.

Правда

В действительности российские власти на самом высоком уровне неоднократно заявляли о полном и окончательном завершении мобилизационных мероприятий, подчеркивая, что никакой необходимости в их возобновлении в настоящее время нет.

Авторы фейков для придания видимости достоверности своей информации часто маскируют ссылки для подписки на платные закрытые Telegram-каналы под видом официальных документов в формате PDF, которые на деле оказываются рекламой.

За подобными рассылками зачастую стоят не только недобросовестные рекламщики, но и мошенники, чьей конечной целью может быть сбор личной информации пользователей.

В конкретном случае фейковая ссылка ведет на закрытый канал, который предлагает по описанию некие новости. Очевидно, что если бы канал работал в легальном поле, то не был бы закрытым и с премодерацией, а также не использовал бы метод мимикрирования ссылок на документы.

В 2023 году 360.ru уже публиковал опровержение аналогичного вброса о начале мобилизации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.