МИД Ирана увидел израильский след в атаке Украины на иранское судно

Киев ударил по иранскому торговому судну в Каспийском море, чтобы втянуть Европу в войну, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. Об этом он написал в соцсети X .

«Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, из-за чего погиб моряк. Это вопиющее нарушение Устава ООН совершено по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войну», — отметил глава МИД Исламской Республики.

Аракчи добавил, что действия Киева не останутся без ответа. Об этом он лично уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главу евродипломатии Каю Каллас в телефонных разговорах.

ВСУ утром 25 июля ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море, погиб член экипажа. МИД Ирана заявил, что Исламская Республика считает себя вправе ответить на агрессию, руководствуясь принципом законной самообороны.