Украина атаковала иранское судно в Каспийском море, один человек погиб

МИД Ирана обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море

Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщил МИД республики .

«МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля», — заявили в министерстве.

В результате удара на судне произошел взрыв, один моряк погиб, еще один получил ранения. Атака Украины нарушает статьи два пункта четыре Устава ООН. В МИД произошедшее назвали актом агрессии, которые может еще больше «разжечь пламя войны».

Дипломаты подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответные шаги.

Ранее ВС США атаковали танкер в Оманском проливе. Судно заподозрили в перевозке иранского газа, два члена экипажа погибли.