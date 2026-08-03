Украина преднамеренно ударила беспилотником по гражданскому иранскому судну в Каспийском море, и у Тегерана есть доказательства, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщил Mehr .

«Ясные доказательства, в том числе заявления Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну», — отметил Багаи.

Представитель МИД заверил, что Иран примет все меры, чтобы привлечь Киев к ответственности за свои действия и пресечь повторение подобных случаев.

ВСУ утром 25 июля ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море, погиб член экипажа. При этом первые высказывания украинских властей после атаки были высокомерными, но затем Киев сменил риторику.