Постпред России напомнил про первые комментарии Киева об атаке на иранское судно

Украина неожиданно сменила риторику после нападения на иранское судно в Каспийском море, чтобы снизить возникшую напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию. Таким мнением постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поделился в соцсети X .

«Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — написал дипломат.

Сначала Киев делал жесткие заявления в адрес Тегерана, но после реакции Ирана сменил риторику. Врио главы МИД Украины Андрей Сибига позвонил иранскому коллегу Аббасу Аракчи с заверениями, что атака ВСУ на их торговое судно всего лишь случайность и Киев не стремится к эскалации.

Аракчи жестко отреагировал, потребовав компенсировать причиненный Ирану ущерб. Пока Тегеран надавил на Украину дипломатическим путем.