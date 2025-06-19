Мэр Махачкалы подал в отставку

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о решении подать в отставку. Об этом РИА «Новости» сообщили в городской администрации.

«На совещании Юсуп Умавов сообщил, что обратился к главке Дагестана Меликову Сергею с ходатайством о сложении полномочий», — уточнил источник.

Умавов возглавлял Махачкалу с мая 2023 года. Депутаты городского собрания Махачкалы рассмотрят решение о его отставке на ближайшей сессии.

Ранее Умавов возглавлял комитет парламента Дагестана по ЖКХ, промышленности, дорожному хозяйству и транспорту, отметил RT.

В январе 2025 года сам Меликов взял 10 отпуска для лечения старой травмы ноги. Во время его отсутствия обязанности главы республики временно исполнял председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В начале июня глава Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку правительство региона после критики генерального прокурора Игоря Краснова.