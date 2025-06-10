Правительство Забайкалья отправили в отставку после критики от генпрокурора

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку региональное правительство после приезда генпрокурора Игоря Краснова. Об этом он написал в собственном Telegram-канале .

«За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», — подчеркнул глава края.

Он потребовал от всех членов правительства представить отчеты о результатах работы и решить жалобы, поступившие от жителей региона в Генпрокуратуру. Вместе с прокурором Забайкалья Осипов оценит, насколько министры соответствуют занимаемым должностям.

Ранее Краснов раскритиковал власти региона за отмену единовременных выплат семьям погибших участников специальной военной операции. Генпрокурор назвал это бездушием и потребовал как можно быстрее вернуть выплаты.