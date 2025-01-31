Глава Дагестана взял 10 дней перерыва для лечения

Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги. Для этого он взял 10 дней, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Обязанности главы Дагестана будет временно исполнять председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Все знают о моей проблеме с ногой, я этого не скрываю. Нужно как можно скорее решить этот вопрос, и тогда нас вообще никто не остановит», — отметил Меликов.

Он пошутил, что обещал министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову участвовать в мероприятиях по верховой езде, поэтому ему нужно сдержать слово.

В апреле прошлого года главе Дагестана сделали операцию. Хирургическое вмешательство понадобилось из-за старой травмы, которая периодически напоминала о себе.