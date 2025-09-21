Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что включение ее в санкционный список Украины не заслуживает серьезного обсуждения и, по ее словам, «уместнее ставить диагноз» киевским властям. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет», — заявила мэр Ялты.

Павленко отметила, что давно перестала обращать внимание на подобные сообщения и назвала действия украинских властей «жизнью в параллельной реальности». Она добавила, что в Крыму сейчас идет настоящее возрождение, и жители работают на благо полуострова и страны.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 человек, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул и внука первого президента Франции Пьера де Голля.

Украинский лидер заявлял, что меры коснутся «пропагандистов, которые помогают России», бизнеса на контролируемых российской стороной территориях, а также лиц, которые «дестабилизируют» ситуацию в Молдавии в интересах Москвы.