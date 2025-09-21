Очередной пакет санкций сформировали на Украине. Президент Владимир Зеленский внес в него главу Гагаузии Евгению Гуцул, внука первого президента Франции Пьера де Голля и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Указ разместили на сайте украинского лидера.

В списке также фигурируют 10 молдавских политиков. Помимо Мизулиной, в реестр внесли еще несколько россиян: первого замглавы МВД Андрея Кикотя, директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, а также кремлевского историка Александра Дюкова.

Зеленский подписал указы о трех новых пакетах антироссийских санкций. Меры коснутся «пропагандистов, которые помогают России», бизнеса на контролируемых российской стороной территориях и лиц.

Общественный деятель Пьер де Голль ранее говорил, что для него было бы гордостью получить паспорт России. Он отметил, что Россия — страна с богатой культурой. Внук генерала отметил, что чувствует себя в Москве как дома. Де Голль заявил, что рассматривает Россию как возможную страну для дальнейшего проживания, так как здесь его дети могут расти в традиционных ценностях.

Мизулина отреагировала на эту новость одной фразой. В своем Telegram-канале она написала: «Служу России».