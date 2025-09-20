Зеленский подписал указы о трех новых пакетах антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке 19-го пакета санкций ЕС и подписании трех новых пакетов украинских ограничений. Видеообращение на фоне Софийского собора опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, меры коснутся «пропагандистов, которые помогают России», бизнеса на контролируемых российской стороной территориях и лиц, которые «дестабилизируют» ситуацию в Молдавии в интересах Москвы.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, включающий ограничения на СПГ, запрет на транзакции с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», снижение потолка цен на нефть до 47,6 доллара за баррель, меры против криптоплатформ и платежной системы «Мир», а также запрет на экспорт ряда металлов и химикатов.

Еврокомиссия также предложила отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года.